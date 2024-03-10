Fenerbahçe - Pendikspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Mert Hakan, Tadic, Dzeko

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

PENDİKSPOR: Erdem, Serkan, Murat, Welinton, Nuno, Lusamba, Ndiaye, Gökcan, Thiam, Halil, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşıyor.

Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor. Geride kalan 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik 1 yenilgi yaşana Fenerbahçe, 73 puanla ikinci sırada yer alıyor.

REKLAM Diğer yandan konuk ekip Siltaş Pendikspor ise alt sıralardan kurtulmak için acil puana ihtiyaç duyuyor. Sezona Osman Özköylü yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisi, kötü gidişatın ardından Portekizli teknik adam Ivo Vieira ile anlaşmıştı. Ivo Vıeıra ile de yollarını ayıran Pendikspor yönetimi, takımı İbrahim Üzülmez'e emanet etti. Siltaş Yapı Pendikspor, İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı Tümosan Konyaspor maçında da sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, 29. haftaya 26 puanla giriyor.

4 EKSİK Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

5 İSİM KART SINIRINDA Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak. Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.