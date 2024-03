Kerem Bursin, Antonio Banderas'a fark attı

Kerem Bursin, Malaga Film Festivali'ne katılmak üzere İspanya'ya gitti. Türk dizilerinin en çok yayınlandığı ülkelerden biri olması nedeniyle İspanya'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Bursin, İspanyolların küresel şöhrete sahip oyuncusu Antonia Banderas ve sevgilisi Nicole Kimpel ile akşam yemeği yedi.

İKİ YIL ÖNCE DE BULUŞMUŞLARDI

Bu arada; Kerem Bursin ile Antonio Banderas ile iki yıl önce de yine Malaga Film Festivali'nde bir araya gelmişti. Banderas, 'Company' adlı müzikalini seyretmeye gelen Bursin hakkında; "Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin, ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" yorumunu yapmıştı.

İspanyol oyuncu ayrıca; başka bir paylaşımında Bursin'in yaş gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.