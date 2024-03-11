Kerem Bursin, Antonio Banderas'a fark attı

Kerem Bursin, Malaga Film Festivali'ne katılmak üzere İspanya'ya gitti. Türk dizilerinin en çok yayınlandığı ülkelerden biri olması nedeniyle İspanya'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Bursin, İspanyolların küresel şöhrete sahip oyuncusu Antonia Banderas ve sevgilisi Nicole Kimpel ile akşam yemeği yedi.

YEMEK İÇİN BANREDAS'A TEŞEKKÜR ETTİ Kerem Bursin, gazetecilere böyle poz verdi. Kerem Bursin, Antonio Banderas ve Nicole Kimpel ile yedeği akşam yemeğini; "Harika akşam yemeği ve kahkahalar için ikinize de teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere" şeklinde yorumladı. Banderas da Bursin ile aynı fotoğrafı paylaşarak; "Dün gece aralarında Kerem Bursin'in de olduğu eğlenceli ve lezzetli bir akşam yemeği" notunu düştü.

REKLAM FARK ÇOK YÜKSEK Antonio Banderas ile Kerem Bursin, sosyal medya hesaplarından aynı fotoğrafı benzer yorumla paylaştı. Sosyal medya hesaplarında çarpıcı bir fark bulunuyor. Banderas'ın takipçi sayısı; 3 milyon 800 bin. Bursin'in takipçi sayısı; 11 milyon 200 bin.

CEVABI SİZ VERİNİZ Hayır, yanlış yazmadık. Hangi rakamın kime ait olduğunu doğru okudunuz. Peki bu durum bize ne gösteriyor? a- Kerem Bursin, Antonio Banderas'tan daha ünlü. b- Sosyal medya takip etmek Türkiye'de çok yaygın. Yurt dışında ünlü kişilerin sosyal medya hesapları, o kadar da takip edilmiyor.