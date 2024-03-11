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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emekli polis memuru Cengiz Bedir, eşiyle oğlunu parçalara ayırmış! - Son dakika gündem haberleri

        Emekli polis memuru eşiyle oğlunu parçalara ayırmış!

        Boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk Bedir'i İstanbul'da öldürdükten sonra Kırklareli'nde tarlaya gömen emekli polis Cengiz Bedir, cesetleri taşımasına yardım eden yabancı uyruklu kişilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için, oğluyla yaşadığı eve giden zanlının emniyetteki ifadesinde, yaşanan tartışma sırasında eşi ve oğlunu kendisine saldırdığı için tabancayla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Poşetlere koyduğu cesetleri arabaya taşımak için apartmanda oturan yabancı uyruklu kişilerden yardım aldığını itiraf eden Bedir'in, aracının lastiklerinin çamura saplanması nedeniyle cesetleri parçalayarak gömdüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:20 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:28
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        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
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        İstanbul Bağcılar'da, Sancaktepe Mahallesi 923. Sokak’ta geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda, emekli polis memuru Cengiz Bedir (51), boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Zeynep Bedir (45) ile oğlu Ömer Faruk Bedir’i (26) tabancayla öldürdükten sonra, Kırklareli’ndeki tarlasına gömdü.

        YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre Cengiz Bedir İstanbul’a dönerken, Zeynep Bedir ile Ömer Faruk Bedir’den haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

        EMEKLİ POLİS TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

        Polis, kayıp anneyle oğlunun bulunması için başlattığı çalışmada, şüpheli Cengiz Bedir’i teknik ve fiziki takibe aldı. Kırklareli’ne bağlı Çeşmeköy’de evi ve tarlası bulunduğu öğrenilen Bedir’in, zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis ekipleri, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.

        SİLAHLA ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        Ortaklaşa yapılan çalışmalarda, Bedir’in Cuma akşam saatlerinde otomobiliyle köye geldiği ve hava karardıktan sonra tarlasına gidip geldiğini tespit etti. Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı tarlaya gitmesinden şüphelenilen Cengiz Bedir, İstanbul’a döndükten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bedir, emniyette verdiği ilk ifadesinde eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra tarlaya gömdüğünü itiraf etti.

        CESETLERİ OTOMOBİLE TAŞIMAK İÇİN YARDIM ALMIŞ

        Jandarma ve polis ekipleri, kadavra köpeklerinin de yardımıyla Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk Bedir’in parçalanmış cansız bedenlerini gömülü olduğu tarladan çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alınan emekli polis memuru Cengiz Bedir, korkunç cinayetin ayrıntılarını itiraf etti.

        ANNE İLE OĞLUNUN SALDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

        Bedir’in ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için önce oğlunu telefonla aradığını, daha sonra birlikte yaşadıkları adrese gittiğini söyledi. Zanlı, eşi ve oğlunun kendisini içeri aldıktan sonra sabaha kadar konuştuklarını belirtti. Eşini, kendisinden boşanmaması için saatlerce ikna etmeye çalıştığını ifade eden Bedir, aralarında çıkan tartışma sırasında, anne ile oğlunun kendisine saldırdığını iddia etti.

        YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİDEN YARDIM ALMIŞ

        Eşini ve oğlunu kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyleyen zanlı, cesetleri plastik poşetlere koyduktan sonra otomobiline götürmek için apartmanın girişinde iş yerleri bulunan yabancı uyruklu 2 kişiden yardım aldığını da belirtti.

        EŞİNİ VE OĞLUNU PARÇALARA AYIRMIŞ

        Otomobilin bagajına koyduğu cesetleri gömmek için Kırklareli’ne götüren Cengiz Bedir’in, aracının lastiklerinin yağmur nedeniyle çamurlu tarlaya saplandığını, bu nedenle eşi ve oğlunun cansız bedenlerini satırla parçaladığını itiraf ettiği öğrenildi.

        Cengiz Bedir ile cesetleri otomobiline taşımasına yardım eden Muhammet Nurettin S. ile M. Subhi M. emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

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