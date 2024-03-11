Mersin'de olay, 6 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi.

Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına da ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bayer ve Yıldır'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

"BU MERVENİN KEFENİ, HER ŞEY BUNUNLA BAŞLADI"

Kızının gelinliğini ateşe verdikten sonra ağıt yakan anne Hatice Kurt, genç kızlara da nasihatte bulunarak, "Kızlar bu Merve’nin kefeni, kefeni. Kızlar, her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz.

"EVLENİRKEN 20-30 KERE DÜŞÜNÜN"

Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar, kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin.

"BU MESAJ MERVE'DEN GELDİ, 'ÇATIR ÇATIR YAK' DEDİ"

Bu mesaj Merve'den geldi. 'Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak' dedi. 'Her şey onunla başladı' dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü, iyi olmaz, bir insan değişmez; bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor. Kefen oldu bu gelinlik kefen" dedi.

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