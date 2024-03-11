İstanbul'da 1 Mart günü meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği ölümlü kazanın Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki T.C tarafından gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye gündemine oturan bu kazanın ardından anne Eylem Tok ve oğlu T.C Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtı. Haklarında yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu T.C'nin ABD'ye kaçtıklarını duyurduğu açıklamasında ABD makamlarına iade talebinin iletildiğini bildirdi.

"ANNELİK İÇ GÜDÜSÜ" İLE SAVUNMUŞTU

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin acılı aile başta olmak üzere Türk kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu kazada suçluların bir an önce yakalanması talep edilirken, olayla ilgili yazılı açıklama yapan Tok, kendisini "annelik iç güdüsü" ile savunmuştu.

Tok açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım.' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun.

"ADALETE TESLİM OLACAĞIZ" DEMİŞTİ

Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum."

*Haberin görselleri DHA ve İHA tarafında servis edilmiştir.