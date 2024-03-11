Türkiye'yi sarsan kazaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Habertürk'e özel açıklama
Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C'nin İstanbul'da bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu kaza günlerdir Türkiye gündeminde. Eylem Tok ve oğlu önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı. ABD Dışişleri Bakanlığı Habertürk'ün iade süreci ilişkin sorusunu yanıtladı...
İstanbul'da 1 Mart günü meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği ölümlü kazanın Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki T.C tarafından gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.
Türkiye gündemine oturan bu kazanın ardından anne Eylem Tok ve oğlu T.C Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtı. Haklarında yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu T.C'nin ABD'ye kaçtıklarını duyurduğu açıklamasında ABD makamlarına iade talebinin iletildiğini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Habertürk'ün Eylem Tok ve oğlu ABD vatandaşı T.C'nin iade sürecine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Bir ABD vatandaşının İstanbul'da trafik kazasına karıştığı yönündeki raporları biliyoruz.
Gizlilik hususları nedeniyle başka yorum yapamıyoruz.
Uzun süredir devam eden bir uygulama gereği Bakanlık, iade konularında yorumda bulunmaz, buna talebin uygulanacağı ya da uygulanamayacağı konusu da dahil."
TÜRKİYE'Yİ SARSAN KAZADA NE OLMUŞTU?
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.
Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Eylem Tok ve oğlunun buradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 Mart 2024'te saat 03.50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir.
Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
"ANNELİK İÇ GÜDÜSÜ" İLE SAVUNMUŞTU
Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin acılı aile başta olmak üzere Türk kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu kazada suçluların bir an önce yakalanması talep edilirken, olayla ilgili yazılı açıklama yapan Tok, kendisini "annelik iç güdüsü" ile savunmuştu.
Tok açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;
"Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım.' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun.
Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum."
*Haberin görselleri DHA ve İHA tarafında servis edilmiştir.