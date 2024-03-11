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        Boğmaca vakalarına karşı "aşılama" tavsiyesi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, "Ne yazık ki aşı kararsızlığı ülkemizde de artmaya başladı. Bu yüzden bütün anne babaları bilimin ışığında aşılamaya tekrar davet etmek istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:59
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        Boğmaca vakalarına karşı "aşılama" tavsiyesi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, "Ne yazık ki aşı kararsızlığı ülkemizde de artmaya başladı. Bu yüzden bütün anne babaları bilimin ışığında aşılamaya tekrar davet etmek istiyorum." dedi.

        Aydın, AA muhabirine, boğmacanın, özellikle küçük bebeklerde ciddi komplikasyonlara ve ölüme neden olabilen bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyledi.

        Söz konusu hastalığın küçük bebeklerde peş peşe öksürük, öksürük sonrası morarma, solunum durması, nöbet gibi ciddi komplikasyonlara neden olabildiğini ifade eden Aydın, çocukların 2'nci aydan itibaren yapılan boğmaca aşısıyla korunabildiğini aktardı.

        Aydın, boğmaca aşısının koruyuculuğunun zamanla azalabildiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle özellikle ergenler ve genç erişkin yaşlardaki hastalarda boğmaca semptomlarını daha silik görebiliyoruz. Bunlar da aşısız bebeklere boğmacayı bulaştırabiliyorlar ve aşısız veya eksik aşısı bebeklerde boğmacayı görebiliyoruz. Morarma, beslenme bozukluğu, kusmayla ciddi şekilde oksijen ihtiyacına neden olabilecek şekilde hastalarımızı yatırmamız gerekebiliyor." diye konuştu.

        - "Aşılanma her zaman enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yöntem"

        Boğmacaya karşı aşılamanın 2'nci ayda başladığına işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2'nci, 4'üncü, 6'ncı ayda ve 18. ayda da tekrar dozuyla oluyor ancak yeni doğan bebekleri korumak için özellikle bebeğe bakım veren ebeveynlerin, bakıcılarının da aşılanması bebeği koza şeklinde koruyarak hastalığa karşı dirençli hale getiriyor. Aynı şekilde gebelerin de son 3 ayında boğmaca ile aşılanmaları hem plasenta yoluyla bebeğe antikor geçişini sağlıyor hem de çocuğun boğmacaya karşı ilk aşısı yapılana kadar koruyucu oluyor."

        Aydın, aşılanmanın her zaman enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yöntem olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki son zamanlarda boğmaca vakalarında artış görüyoruz. Geçen hafta yaklaşık 7-8 boğmaca vakası saptadık. Bunların bir kısmı hastaneye yatarak tedavi oldu, bir kısmını ayaktan tedavi edebildik. Boğmaca tanısı koyduktan sonra ailenin de profilaksi dediğimiz korunması için antibiyotik kullanması gerekmekte. Bu yüzden de boğmaca tanısını koymak çok önemli. Tanı koyduktan sonra temas halindeki kişilerin de koruyucu antibiyotik tedavisi alması gerekiyor."

        - "Boğmacayı çok fazla görmeye başladık"

        Boğmacanın bilinmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Aydın, "Şu an serviste tedavi ettiğimiz hastamız morararak, 'Acaba kalp hastası mı?' diye bize yönlendirilmişti. Kardiyoloji hocamızın muayenesi esnasında öksürük nöbetini görmesi, bunun boğmaca olabileceğini düşünmesi nedeniyle polikliniğimize yönlendirildi. Testini yaptıktan sonra da hastaya boğmaca tanısı konuldu ve şu anda da tedavisini alıyor." dedi.

        Aydın, aşıları her hastalıkla tekrar tekrar vurgulamak istediklerini belirterek, "Özellikle Kovid pandemisi ile pandemi sonrası kızamığı, boğmacayı çok fazla görmeye başladık. Bunun nedeni de aşıların eskisi kadar uygulanmıyor olması. Ne yazık ki aşı kararsızlığı ülkemizde de artmaya başladı. Bu yüzden bütün anne babaları bilimin ışığında aşılamaya tekrar davet etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        - "Şu an tedavi görüyoruz, Allah'ın izniyle inşallah iyileşecek"

        KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Bölümünde boğmaca tanısı ile tedavi altına alınan 3 aylık Gözde bebeğin annesi Pınar Güner ise kızının öksürük şikayetiyle bir aydır farklı hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

        Doktorların önerisiyle bir ay boyunca bebeğine nebulizatör (ilaçları akciğerlere solunan bir sis şeklinde uygulamak için kullanılan ilaç verme cihazı) ile hava verdiğini aktaran Güner, şunları söyledi:

        "İyileşmediğini, tam tersine kötüye gittiğini gördüm. Öksürürken morarma, nefes kesilmesi oldu. Bu sefer başka bir doktora götürdüm, orada tahlil yapıldı. Boğmacadan şüphelenildi ama morarmasını kalbe bağladıklarını söylediler. Daha sonra KTÜ Farabi Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne sevk edildik. Buraya geldim, buradaki kardiyoloji doktoru sorun olmadığını söyledi. Daha sonra elinde fenalaşınca enfeksiyon bölümüne yönlendirildik. Sürüntü alındı, tanı konuldu. Testimiz pozitif çıktı. Şu an yatıyor, tedavi görüyoruz. Allah'ın izniyle inşallah iyileşecek."

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