Olympiakos: 1 - Panathinaikos: 3 | MAÇ SONUCU
Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Olympiakos'u 3-1 yendi.
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde play-off'un ilk haftasında Olympiakos ile deplasmanda karşılaştığı maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan play-off ilk hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.
Ev sahibi takım, 23. dakikada Daniel Podence'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.
Panathinaikos, 41. dakikada Anastasios Bakasetas, 45+2 ve 70. dakikalarda Fotis Ioannidis'in kaydettiği gollerle derbiden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekipte milli futbolcu Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 59 yapan Panathinaikos, 57 puanlı Olympiakos'u geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.