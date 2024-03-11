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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Peki Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:06
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        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

        2

        Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        3

        Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

        4

        Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti.

        5

        EKSİKLER

        Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Salih Uçan da kadroda yok. Öte yandan uzun süreli sakatlıkları bulunan Amir, Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer alamayacak. Rebic de teknik heyet kararıyla kadroda yok.

        6

        7 OYUNCU SINIRDA

        Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        7

        Muhtemel 11'ler - Beşiktaş

        Mert

        8

        Svensson

        9

        Necip

        10

        Worrall

        11

        Masuaku

        12

        Al-Musrati

        13

        Gedson

        14

        Ernest Muçi

        15

        Rashica

        16

        Cenk

        17

        Semih

        18

        Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Maxim, Ogün, Monteiro, Gradel, Draguş

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