Eşini cadde ortasında bıçakladı; çevredekiler saldırdı
Van'da sokak ortasında karısını bıçaklayan bir caniye çevredekiler müdahale etti. Vatandaşların saldırdığı zanlıyı polis kurtarırken yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Van'da Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından cadde ortasında bıçaklandı. Z.Ş. hastaneye kaldırılırken, çevredekilerin saldırdığı şüpheli polis ekiplerince kurtarılıp, gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından bıçaklandı.
ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ
İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, şüpheliye çevredekiler tepki gösterdi.
YARALI KADIN YOĞUN BAKIMA ALINDI
Vatandaşlar şüpheliye saldırırken, polis araya girdi. Polislerin kurtardığı şüpheli gözaltına alınırken, Z.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.