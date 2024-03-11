Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi’nin batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne’nin güneyi, (Enez, İpsala, Meriç, Havsa, Keşan, Uzunköprü) Kırklareli, (Kırklareli, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Babaeski) Tekirdağ (Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy, Hayrabolu) çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.

SEL VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT REKLAM DHA'da yer alan habere göre açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.