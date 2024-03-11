Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm! - 12 Mart Salı hava durumu

        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya ve Ege için yağış uyarısında bulundu. 6 il için "sarı" alarm verilerek sel ve su taşkınına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi’nin batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne’nin güneyi, (Enez, İpsala, Meriç, Havsa, Keşan, Uzunköprü) Kırklareli, (Kırklareli, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Babaeski) Tekirdağ (Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy, Hayrabolu) çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.

        SEL VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

        REKLAM

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        6 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir'in kuzey ilçelerinde için şiddetli sağanak uyarısında bulunarak "sarı" alarm verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Gazze yardımlarını engelleyen İsrailliler konuştu
        Gazze yardımlarını engelleyen İsrailliler konuştu
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı