Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!

İstanbul'da bulunan bir AVM'de, boşanmak isteyen Ukrayna'lı eşi Anna Butim’in (29) yüzünü falçatayla kestiği iddia edilen ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mesut Öztürkmen'nin (45) cezası istinaf mahkemesince, yargılamayı yapan mahkemenin yetersiz rapor aldığı ve sanık Öztürkmen’in olayı tasarlayarak işleyip işlemediğini tartışmasız bıraktığı gerekçesiyle bozulmuştu.

İKİNCİ KEZ KARAR VERİLDİ DHA'da yer alan habere göre yeniden yapılan yargılamanın ardından eksiklikler tamamlandı ve Öztürkmen hakkında ikinci kez karar verildi.

DURUŞMAYA TUTUKSUZ KATILDI Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. REKLAM

ÖNCEKİ KARARIN TEKRARINA HÜKMETTİ AnnaButim’in avukatı Öztürkmen’in tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti. Söz hakkı verilmesi üzerine Öztürkmen takdiri mahkemeye bırakırken avukatının da savunmalarını tamamlamasının ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Öztürkmen’in ‘Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan önceki kararını tekrar ederek 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ Davanın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen'in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM'de, falçatayla saldırdığı anlatıldı.