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        Haberler Dünya Şirket ürünlerinin kalitesine yönelik endişelerini belirten eski Boeing çalışanı aracında ölü bulundu

        Şirket ürünlerinin kalitesine yönelik endişelerini belirten eski Boeing çalışanı aracında ölü bulundu

        Amerikan havacılık şirketi Boeing'in kalite standartlarına ilişkin endişeleri dile getiren ve şirkete karşı açılan bir davada ifade veren 32 yıllık eski çalışanı John Barnett, ABD'de ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:35
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        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
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        ABD'nin South Carolina eyaletinde, şirketin ürünlerinin kalitesi hakkında endişelerini dile getiren eski bir Boeing çalışanının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

        New York Post'un haberine göre, eski Boeing çalışanı John Barnett, dün South Carolina'da kaldığı otelin otoparkında aracının içerisinde ölü bulundu.

        Barnett'in cesedi, Boeing şirketine açılan davada ifade vermesi beklenirken mahkemeye gelmemesinin ardından bulundu.

        "KAFASINA SİLAH İLE ATEŞ ETMİŞ HALDE BULUNDU"

        Charleston bölgesinden bir adli tıp yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, Boeing şirketinin fabrikalarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken Barnett'in, aracında "kafasına silah ile ateş etmiş halde" bulunduğunu kaydetti.

        Beoing, 2017'ye kadar şirket için çalışan Barnett'in vefatından üzüntü duyduğunu açıkladı.

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        32 YIL BOEING'DE GÖREV YAPMIŞTI

        John Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerinde bulunan oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu ileri sürmüştü.

        Boeing'de 32 yıl görev yapan Barnett, 2016'da şirketin South Carolina'daki fabrikasında çalışırken, 787 Dreamliner'lar üzerine yaptığı kalite kontrol testlerinde, acil durum oksijen sistemlerinin yüzde 25'inin doğru çalışmadığını, oksijen maskelerinin doğru zamanda çıkmadığını tespit ettiğini belirtmişti.

        Barnett, söz konusu sistemlerdeki üretim hatasını anlamak üzere daha ileri testler yapmayı talep ettiğini ancak bu talebinin Boeing yöneticileri tarafından engellendiğini kaydetmişti.

        Bunun üzere 2017'de ABD Federal Havacılık Komisyonuna (FAA) şikayette bulunduğunu belirten Barnett, kurumun çözüm için adım atmadığını ileri sürmüştü.

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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