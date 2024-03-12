Birleşik Krallık'a kötü haber: Putin, 68 yıllık anlaşmayı iptal etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Birleşik Krallık'la olan balıkçılık anlaşmasına son noktayı koydu. Putin'in anlaşmayı iptal etmesiyle Britanyalı balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanması artık yasak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Krallık'la (BK) imzalanan 68 yıllık anlaşmayı iptal etti.
Dün yapılan açıklamaya göre Putin'in imzaladığı kararnameyle Britanyalı balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanması yasaklandı. Yetkililer, anlaşmanın sadece BK'ye yarar sağladığını savundu.
Sovyetler Birliği'yle Birleşik Kralık arasında 1956'da imzalanan anlaşma kapsamında, Britanyalı balıkçı gemileri, Barents Denizi'nin belirli bölgelerinde avlanabiliyordu.
Anlaşma, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'yla BK arasında 5 yılda bir yenilenerek uygulanmaya devam etmişti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçen ay yaptığı açıklamada, Britanya'nın yıllardır Rusya'da yakalanan balığı yediğini belirterek, "Artık kilo versinler. Akıllansınlar" şeklinde konuşmuştu.