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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da kadın cinayeti: 2 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

        Antalya'da kadın cinayeti: 2 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi 52 yaşındaki Antika A. hayatını kaybetti. Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtulan koca ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:06
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        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
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        Kadın cinayetinin son adresi Antalya oldu. Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Antika A. ile hakkında verilmiş uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evine gelen 51 yaşındaki eşi Vezir Ayer arasında tartışma yaşandı.

        AA'da yer alan habere göre, çiftin tartışmasının büyümesi üzerine eşini boğazından bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer, daha sonra banyoda intihara kalkıştı.

        İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

        Seslerini duyan mahalle sakinleri ve evdeki 2 çocuk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık ekibi, Antika A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise intirahara kalkışan Vezir Ayer'i kurtardı. Ayer, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        YİNE NAMUS SUÇLAMASI

        Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vezir Ayer emniyetteki ilk ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum. Dün de arsa satışı için eşimle tartıştık ve bıçakla saldırdım." dediği öğrenildi.

        "PİŞMAN DEĞİLİM"

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayer, gazetecilerin "Neden yaptın, pişman mısın?" sorusu üzerine, "Aramızda kavga çıktı, o yüzden yaptım. Pişman değilim." dedi.

        Vezir Ayer'in eşi Antika A'yı 1'i boynundan olmak üzere 8 bıçak darbesiyle ördürdüğü tespit edildi.

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