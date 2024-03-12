Antalya'da kadın cinayeti: 2 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Kadın cinayetinin son adresi Antalya oldu. Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Antika A. ile hakkında verilmiş uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evine gelen 51 yaşındaki eşi Vezir Ayer arasında tartışma yaşandı.

AA'da yer alan habere göre, çiftin tartışmasının büyümesi üzerine eşini boğazından bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer, daha sonra banyoda intihara kalkıştı.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Seslerini duyan mahalle sakinleri ve evdeki 2 çocuk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, Antika A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise intirahara kalkışan Vezir Ayer'i kurtardı. Ayer, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

YİNE NAMUS SUÇLAMASI

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vezir Ayer emniyetteki ilk ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum. Dün de arsa satışı için eşimle tartıştık ve bıçakla saldırdım." dediği öğrenildi.