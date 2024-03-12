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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı

        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı

        Mersin'de 6 ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 19:10 Güncelleme: 12.03.2024 - 19:10
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        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde, 6 ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okulun müdür yardımcısı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 29 Şubat'ta kentteki bir ortaokulda öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

        İNCELEMELERİN ARDINDAN TUTUKLANDI

        Okula giden ekipler, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı E.Ö'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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