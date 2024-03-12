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        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, bir günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 21:30 Güncelleme: 12.03.2024 - 21:35
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        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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        Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, bir günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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