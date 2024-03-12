Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Milli Bilincin Söylemi: İstiklal Marşı" konulu panel düzenlendi

        Trabzon'da, "Milli Bilincin Söylemi: İstiklal Marşı" konulu panel organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Milli Bilincin Söylemi: İstiklal Marşı" konulu panel düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, "Milli Bilincin Söylemi: İstiklal Marşı" konulu panel organize edildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya ve Türk Dili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ülkü Eliuz, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, panelin açılış bölümünde, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük ruhunun adeta bir timsali olduğunu belirtti.

        Panelde, Edebiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi İrem Ustasüleyman "Mehmet Akif Ersoy'un Edebi Şahsiyeti ve Safahat", Ali Kemal Bekiroğlu "Milli Uyanış: İstiklal Marşı'nın Kabulü", Ecem Civelek "Cennet Vatan Uğruna Yapılan Mücadele" ve Pınar Değirmenci ise "Hürriyetin Gün Yüzüne Çıkması" başlıklı sunum yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?

        Benzer Haberler

        Şalpazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
        Şalpazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
        Trabzon'da "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel düzenlendi
        Trabzon'da "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel düzenlendi
        Trabzon'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Trabzon'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çaykara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
        Çaykara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
        Of'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı d...
        Of'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı d...
        Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 5,1 milyon dolar oldu
        Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 5,1 milyon dolar oldu