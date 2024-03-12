Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 20:38 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünü izinli geçiren futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Trabzon'da beyin PET-BT tetkikiyle Alzheimer ve epilepsi erken teşhis edile...
        Trabzon'da beyin PET-BT tetkikiyle Alzheimer ve epilepsi erken teşhis edile...
        Trabzon'da "Milli Bilincin Söylemi: İstiklal Marşı" konulu panel düzenlendi
        Trabzon'da "Milli Bilincin Söylemi: İstiklal Marşı" konulu panel düzenlendi
        Şalpazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
        Şalpazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
        Trabzon'da "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel düzenlendi
        Trabzon'da "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel düzenlendi
        Trabzon'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Trabzon'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çaykara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
        Çaykara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı