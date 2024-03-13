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        Haberler Dünya RÖVANŞ YAKLAŞIYOR! Biden ile Trump, ön seçimlerde başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaştı

        ABD Başkanlık seçimlerinde rövanş yaklaşıyor: Biden ile Trump, ön seçimlerde başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaştı

        ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için Demokrat Partide Biden, Cumhuriyetçi Partide ise Trump aday olabilmek için yeterli delege sayısına ulaştı. Partiler prosedür gereği resmi adaylarını yaz aylarında yapacakları kongrede resmen açıklayacak. Biden ve Trump Kasım ayında, 2020 seçimlerinin "rövanşına" hazırlandığını söylemek mümkün

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 08:05 Güncelleme: 13.03.2024 - 08:05
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        ABD Başkanlık seçimlerinde rövanş yaklaşıyor
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        ABD'de devam eden ön seçim sürecinde Demokrat Partide Joe Biden, Cumhuriyetçi Partide ise Donald Trump, partilerinin başkan adayı olabilmek için gerekli delege sayısına ulaştı ve 2020 seçimlerinin "rövanşı" için ringe çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti salı günü Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde ön seçimlerini gerçekleştirdi.

        Demokratlarda rakipsiz durumdaki Biden ile Cumhuriyetçilerde yakın zaman önce rakipsiz kalan Trump, her üç eyalette de ön seçimleri kazandı.

        Mevcut Başkan olan ve Demokratların tek başkan aday adayı konumunda bulunan Biden, Georgia'da yüzde 95, ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington'da yüzde 85 ve Mississippi'de ise yüzde 98 düzeyinde oy alarak tüm parti delegelerini hanesine yazdırdı.

        ADAYLAR YAZIN YAPILACAK KONGREYİ BEKLİYOR

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        Biden bu akşamki sonuçlarla, Demokrat Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1968'i geçerek partisinin başkan adaylığının resmileşmesi için ağustos ayında yapılacak parti kongresini beklemeye başladı.

        Öte yandan Trump ise, kritik eyaletlerden Georgia'da yüzde 85, Washington eyaletinde yüzde 73 ve Mississippi'de ise yüzde 92 ile her üç eyaletteki tüm parti delegelerini kazandı.

        Bu sonuçlarla Trump da Cumhuriyetçi Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1215'i geçerek temmuz ayındaki parti kongresinde adaylığının resmiyet kazanmasını beklemeye başladı.

        Demokrat Partide başkan adayının belirlenmesi sürecinde toplam 3 bin 934 delege, Cumhuriyetçi Partide ise aynı süreç için toplam 2 bin 429 delege ön seçimlerde belirleniyor.

        Bu sonuçların ardından her iki isim de 2020 yılındaki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 5 Kasım'da bir kez daha ABD başkanlığı için karşı karşıya gelmeye oldukça yaklaşmış durumda.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Donald Trump
        #joe biden
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