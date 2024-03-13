Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini "anlamsız bir adım" olarak nitelendirdi.

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından güvenlik gerekçeleriyle İsveç ve Finlandiya NATO'nun kapısını çalmıştı. Nisan 2022'de Finlandiya'nın üyeliği onaylanırken, Mart ayı başında İsveç resmen NATO'nun 32. üyesi oldu.