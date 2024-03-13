Türkiye'nin batısı yağmurlu! İşte son tahminler
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin batısı sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz'in batı kesimleri sağanak yağmurlu olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürerken, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıkları batıda 2 ila 4 derece düşecek
Giriş: 13.03.2024 - 07:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 07:34
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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