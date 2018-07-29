Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, katıldığı TV programında önemli açıklamalarda bulundu.

"Hosseini'de 15 gün süren bir sorun vardı, o sorun bugün ortadan kalktı" diyen Ağaoğlu, transferi de açıklayaarak, "Bu gece yarısı bir diğer stoperimiz gelecek. Zargo Toure geliyor. 1 stoper transferi daha olacak. 1-2 gün sonra başka pozisyonlara da transferlerimiz olabilir. İngiltere'de transfer sezonu kapansın, fazla para isteyenler ortadan kalksın, zaman bizim lehimize işliyor. Premier Lig şalteri kapatınca, fiyatlar yarı yarıya düşer." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun öne çıkan diğer açıklamaları şu şekilde: "Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a gideceği iddialarına gülüyorum. 45 gündür bizden gitmeyen oyuncu bırakmadılar, sahaya çıkacak oyuncu kalmayacaktı.

"YUSUF VE ABDÜLKADİR DEĞERİNİ BULMADI"

Yusuf ve Abdülkadir için telaffuz edilen rakamlar 12-17 milyon euro civarında. Ben onların değerini bulduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki sezondan sonra belki düşünülebilir"

Ahmet Ağaoğlu'nun anlaştıklarını duyurduğu Zargo Toure, Fransa'nın Lorient takımında forma giyiyor. 28 yaşındaki Senegalli stoper, kariyeri boyunca çıktığı 295 maçta fileleri 9 kez havalandırdı. Toure, Senegal Milli Takımı'nda da 6 maçta oynadı.