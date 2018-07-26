Sezon öncesi Slovenya'da gerçekleştirdiği 24 günlük kamp sonrası yurda dönüş yapan Trabzonspor'da, henüz transfer çalışmalarının tamamlanmamış olması sıkıntı yaratıyor. Transferde öncelik verilen mevkilerin başında yer alan stoper bölgesine henüz beklenen takviyeleri gerçekleştiremeyen bordo-mavililer, yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarına da bu bölgede alternatifsiz çıktı.
Transferlerin henüz gerçekleştirilememiş olması teknik heyetin de elini kolunu bağlıyor. Fırtına, 17 gün sonra yeni sezonun ilk maçına çıkacak.
ELDE SADECE AMİRİ VAR
Bordo-mavililerde yeni sezon öncesi gerçekleştirilen tek transfer ise kanat oyuncusu Vahid Amiri oldu. 30 yaşındaki kanat oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, ayrıca yine İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini´nin transferi konusunda görüşmelerine başladığını duyurdu. Ancak bu transfere henüz resmiyet kazandıramadı.
ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLIYOR
24 Temmuz´da tamamlanan Slovenya kampının ardından izine çıkan bordo-mavililer, yarın Trabzon´da yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Bordo-mavililer, Slovenya kampı sonrası yarın saat 18.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde gerçekleştireceği antrenmanla Trabzon´daki çalışmalarına başlayacak.
KAMP KADROSU DAĞILIYOR
Altyapıdan ve kiralıktan dönen oyunculardan Luis Ibanez, Ramil Sheidaev, Abdülkadir Parmak, Yüksel Şişman, Muhhammet Beşir, Cafer Tosun, Bahadır Güngördü, Furkan Taş, Murat cem Akpınar, Alihan Tunçer ile Ahmet Hakan Sevinç´i Slovenya kampına dahil edilmişti. Bordo-mavililer, bu oyuncuların da büyük bölümüyle yollarını ayıracak. İlk aşamada Ibanez´in yanı sıra Sheidaev ile Abdülkadir Parmak´ın takımla devam edeceği öğrenildi.
AMİRİ TAKIMA KATILIYOR
Bu arada Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve takımın Slovenya kampına vize işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle katılamayarak çalışmalarını Trabzon´da sürdüren yeni transfer Vahid Amiri, yarın ilk kez takımla birlikte çalışma şansı bulacak. Slovenya kampının tamamlanmasıyla verilen izinin ardından yarın Trabzon´da başlayacak çalışmalarda 30 yaşındaki İranlı oyuncu yeni takım arkadaşlarıyla ilk kez bir araya gelecek.
TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇLARINDA ŞU SONUÇLARI ALDI:
Trabzonspor-Triglav: 2-0
Trabzonspor-Lokomotiva: 1-0
Trabzonspor-Spartak Moskova: 1-4
Trabzonspor-Al Duhail SC: 1-1
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