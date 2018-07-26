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ELDE SADECE AMİRİ VAR

Bordo-mavililerde yeni sezon öncesi gerçekleştirilen tek transfer ise kanat oyuncusu Vahid Amiri oldu. 30 yaşındaki kanat oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, ayrıca yine İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini´nin transferi konusunda görüşmelerine başladığını duyurdu. Ancak bu transfere henüz resmiyet kazandıramadı.