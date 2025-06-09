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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Pedro Malheiro Portekiz yolcusu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Pedro Malheiro Portekiz yolcusu!

        Trabzonspor'un 24 yaşındaki sağ beki Pedro Malheiro'ya ülkesinden Sporting'in talip olduğu ve bordo-mavililerin bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:17
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        Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve 7. sırada bitiren Trabzonspor'da bir transfer gelişmesi yaşandı.

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        Bordo-mavililerin geçtiğimiz yaz Boavista'dan 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Pedro Malheiro'ya Sporting'in talip olduğu öğrenildi.

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        Portekiz temsilcisinin Trabzonspor'a 8 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli önerdiği, bordo-mavililerin bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

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        Oyuncunun eski kulübü Boavista da bu satıştan yüzde 10 pay alacak.

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        Malheiro bu sezon 43 maçta forma giyerken 6 gol - 5 asistlik performans gösterdi.

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