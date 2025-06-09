Trabzonspor'da Pedro Malheiro Portekiz yolcusu!
Trabzonspor'un 24 yaşındaki sağ beki Pedro Malheiro'ya ülkesinden Sporting'in talip olduğu ve bordo-mavililerin bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve 7. sırada bitiren Trabzonspor'da bir transfer gelişmesi yaşandı.
Bordo-mavililerin geçtiğimiz yaz Boavista'dan 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Pedro Malheiro'ya Sporting'in talip olduğu öğrenildi.
Portekiz temsilcisinin Trabzonspor'a 8 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli önerdiği, bordo-mavililerin bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.