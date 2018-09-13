Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Onazi ile Kucka katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Hosseni ve Esteban'ın tedavileri yapılırken Kamil Ahmet Çörekçi ise salonda çalıştı. Dünkü antrenmanı sakatlıkları nedeniyle tamamlayamayan Mustafa Akbaş ve Yusuf Yazıcı da kendilerini iyi hissetmeleri üzerine antrenmanda yer aldı.

TOURE VE SOSA DA KATILDI

Sakatlarının ardından iyileşen stoper oyuncusu Zargo Toure ile Arjantinli futbolcu Jose Sosa da antrenmana katıldı. Galatasaray maçında forma giyemeyen Senegalli Toure ile sarı-kırmızılı takımla oynanan maçta sakatlanan Sosa da tedavilerinin ardından takımla çalıştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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