Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Trabzonspor, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Majid Hosseini ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki stoperin yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

VAHİD AMİRİ'YE SCHENGEN ENGELİ

Bordo-Mavililer, İran Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 3 maçta da forma giyen Vahid Amiri'yle de anlaşmaya vardı. Fırtına, anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki sol kanat ile yarın 11:00'de resmi sözleşme imzalayacak. Ancak İranlı futbolcu, Schengen vizesi bulunmaması nedeniyle Trabzonspor'un Slovenya kampına katılamayacak. Amiri, bu süre içerisinde çalışmalarını Trabzon'da sürdürecek.

FIRTINA'NIN İLK TRANSFERİ OLACAK

Önceki sezonların aksine transfer dönemini sakin geçiren Trabzonspor, Amiri ile sözleşme imzalaması halinde bu sezonki ilk transferini gerçekleştirmiş olacak. Amiri ayrıca, Trabzon'un ilk İranlı futbolcusu olarak tarihe geçecek.

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