Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş taraftarı için deplasman yasağı kalktı!

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, geçtiğimiz günlerde Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmişti.

Bu toplantıda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldüğü açıklanmıştı.

Ancak bu karardan vazgeçildiği Beşiktaşlı taraftarların maça alınması için çalışmaların başladığı belirtildi. Kararla ilgili ise resmi açıklama yapılması bekleniyor.