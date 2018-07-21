Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin İstanbul'a geldiği bildirildi.

Trabzon'da gece geç saatlerde olacağı belirtilen İranlı milli futbolcunun transferinin son görüşmelerden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin bu gece Trabzon'a gelmesini beklediklerini aktararak, "Trabzon'da kendisiyle görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme sonrasında netlik kazanacak." dedi.

Trabzonspor, bugün bir başka İranlı milli futbolcu Vahid Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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