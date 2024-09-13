Trabzonspor, Serdar Saatçı için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor, yeni transferi 21 yaşındaki savunmacı Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi.

Törende konuşan Genel Sekreter Kemal Ertürk, “Bu transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Genç bir oyuncu. Uzun yıllar Trabzonspor’a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.