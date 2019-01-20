Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lig lideri Medipol Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor'da taraftarlar harika bir koreografiye imza attı ve oynanan maçta büyük destek verdi.

Medical Park Stadı'nın tamamı dolarken, taraftarlar coşkuyla takımlarını destekledi. Maç öncesi, doğu tribününde yer alan taraftarlar koreografi sergiledi.

"Hayde...Yürü sen umutla, biz varız hep yanında" yazısının bulunduğu koreografide, Trabzonsporlu futbolcuların ve elinde kupayı kaldıran Ünal Karaman'ın görselleri de yer aldı.