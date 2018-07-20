Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor... Bordo-Mavililer, İranlı futbolcu Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi. Şehri gezen 30 yaşındaki sol kanat ile görüşmelerde bulunuyor. Trabzon'un başarılı futbolcu ile sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi.



DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

Kariyerinin tamamını İran'da geçiren Vahid Amiri, son olarak Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Dev turnuvada 3 maçta, 266 dakika sahada kalan Amiri, fileleri havalandıramadı.

İran Ligi'nde son iki sezonu Persepolis'te geçire başarılı orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 183 karşılaşmada 23 gol atarken, sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

Amiri, İran Milli Takımı ile de 35 maçta, 3 defa gol sevinci yaşadı.



İLK TRANSFER OLACAK



Önceki sezonların aksine transfer dönemini sakin geçiren Trabzonspor, Amiri ile sözleşme imzalaması halinde bu sezonki ilk transferini gerçekleştirmiş olacak. Amiri ayrıca, Trabzon'un ilk İranlı futbolcusu olarak tarihe geçecek.

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