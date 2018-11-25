Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, bu kez kazanarak kötü gidişatına "dur" dedi.

Son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor’un başında teknik adam olarak galibiyet mutluluğu yaşadı.

Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da mağlup eden Karadeniz ekibi, 3 bin 16 gün sonra galibiyet elde etti.

Son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak ligdeki kötü gidişatını da sonlandırdı.

Trabzonspor, bu galibiyetle ligde puanını 19'a yükseltirken, Fenerbahçe, 13 puanda kaldı.

KOEMAN İLE İLK YENİLGİ

Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından Erwin Koeman ile çıkış yakalayan Fenerbahçe, yeni teknik sorumlusuyla ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertli takım, Koeman ile biri UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

ONAZI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da sarı kart gören Onazi cezalı konuma düştü. Bordo-mavili takımda 4. sıra kartını gören Nijeryalı oyuncu, gelecek hafta Kayserispor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bitiş düdüğün ardından bordo-mavili futbolcular, kenetlendi. Tüm takım oyuncuları tribünleri dolaşarak taraftarlarla galibiyeti kutladı.

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