Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Son günlerde o kadar çok trafik cezası kesiliyor ki çevremizde ceza kesilmeyen neredeyse kalmadı. Hatta geçen yıl kesilen trafik cezaları bile şimdi sürücülerin adreslerine postalanmaya başladı. Tabii ki trafik cezaları hem polis memurlarının yaptığı çevirme hem de radar ve Mobese kameraları tarafından çekilen görüntüler sonucu veriliyor. Özellikle hızdan dolayı verilen cezalara karşı sürücüler ihlal edildiği söylenen hız limitlerini aşmadıklarını ifade ediyor. Diğer yandan şehirlerarası yollarda radar sistemleri öyle yerlere konulmuş ki sürücüler isteseler bile limit işaretini görür görmez frene asılsa bile o sınırı geçebiliyor. İşte bu şikâyetleriniz varsa bağlı olduğunuz yerin Sulh Ceza Hakimliği'ne bir dilekçe ile başvurmanız yeterli.

BEDEL ÖDENMİYOR

Trafik cezalarına itiraz etmek isteyen kişilerin sadece gerekli belgeleri ibraz etmesi yeterli. İtiraz için yapılacak olan başvuru işlemlerinde herhangi bir ücret yani bedel alınmıyor. Ancak, yapılacak olan haksız itirazlar ya da mahkeme tarafından olumsuz bir karar verilmesi durumunda, hem itiraz işlemlerine hem de mahkeme masraflarının kişiler tarafından ödeneceği unutulmamalı. Kişiler yapacakları itirazlarda doğrudan dilekçe ile başvuruda bulunmalı.

TELEFON NUMARASI YOK

Trafik cezasına itirazda bulunmak isteyen kişiler, genellikle telefon yolu ile ulaşabilecekleri bir numara arıyor. Ancak, trafik cezası itiraz telefon numarası şeklinde resmi bir numara bulunmuyor. Bunun yerine kişilerin doğrudan emniyet şubelerine giderek itiraz hakkında bilgi alması ya da mahkeme yoluna başvurması daha doğru. Ancak, sizler telefon üzerinden ceza durumunun akıbeti hakkında detaylı bir bilgi almak istiyorsanız bu durumda size cezai işlem uygulayan emniyet amirliğinin telefon numarasını doğrudan arayabilir ve görevliden konu ile ilgili destek alabilirsiniz.

HANGİ KOŞULLARDA İTİRAZ EDİLMELİ?

-Herhangi bir trafik ihlalinden dolayı ceza yazılmışsa, bunun için 10 iş günü içerisinde ihlali yapana tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tebliğ eğer 10 gün içinde ulaşmaz ise itiraz yolu açık.

-Radar uyarı levhası olmadığı halde yapılan radar hız kontrolü sonrasında herhangi bir ceza uygulanmış ise, itirazınız sonrasına durum iptal edilecektir. Çünkü burada yargıtay tarafından alınan kararlar son derece nettir.

-Eğer ceza sonrasında herhangi bir delil ya da fotoğraf olmadan sadece ceza tutanağı tebliğ ediliyorsa, bu durumda cezaya delil yoksunluğu sebebi ile itiraz edebilirsiniz.

-Eğer belediye bölgelerinde yeteri kadar otopark hizmeti sunulmadığı halde, şehrin büyük bir kısmını kapsayacak şekilde bir park yasağı uygulanmış ve siz de bu durumda ceza almışsanız, kesilen park cezası için itirazda bulunabilirsiniz.

HANGİ BELGELERLE BAŞVURU YAPILIR?

-Dava dilekçesi

-Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının Fotokopisi

-Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının Fotokopisi

-Ruhsat Fotokopisi

-Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi

İŞTE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……..SULH CEZA MAHKEMESİNE

(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesini yazacaksınız)

İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soy isim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır. TC Kimlik Numarası Önemli

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../…/20..

İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn:İstanbul)Trafik denetleme şube müdürlüğü, …..Amirliği’nin …. Tarih ….. Seri,….sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

SEBEPLERİNİZİ VE KANUNİ HÜKÜMLERİ YAZACAKSINIZ.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../20..

İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı

İmza