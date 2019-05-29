Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ekibi, hafta başında İstanbul’da elektrik dağıtımını yapan şirketleri ziyaret etti. Ziyarette, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde olası arıza ve elektrik kesintilerine karşı önlemler de konuşuldu.

İŞTE O ADIMLAR

HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, şehir içi elektrik dağıtım şirketlerinin seçim günü İstanbul genelinde “kesintisiz enerji” için alacağı önlemlerden bazıları şöyle:

- JENERATÖR DESTEĞİ: Dağıtım şirketleri, ilçe seçim kurullarına jeneratör desteğinde bulunacak. Talep edilmesi halinde ihtiyaç anında karşılanacak. Mobil jeneratörler hazır bulundurulacak.

- TAM KADRO MESAİ: Tüm çalışanlar, seçim günü mesai yapacak. Arıza ve kesintilere karşı teknik ekipler oluşturulacak. Ekipler, hızla ilgili bölgelere kaydırılacak; arıza ve kesinti giderilecek.

- MOBİL EKİP: Mobil ekipler de oluşturulacak. Bu ekiplerin, özellikle ilçe seçim kurullarına yakın bölgelerde konuşlandırılması benimsendi. Mobil ekipler, kurallardan gelecek talepleri karşılayacak.

- TRAFODA NÖBET: Aynı anda birçok mahalleyi besleyen kritik trafolarda olası dış müdahaleleri engellemek üzere personel görevlendirilecek. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde bazı bölgelerde elektrik kesilmişti. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart'ta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili “Espri yapmıyorum trafoya kedi girdi. Bu ilk kez yaşanmadı. Bunu seçime bağlamak yanlış” demişti. Bu sözler, tartışmalara ve tepkilere neden olmuştu.

Görevli personel, trafolara kedi ya da insan, dışarıdan bir müdahaleye izin vermeyecek. Bu yolla meydana gelecek kesintilerin ya da arızaların önüne geçilecek.