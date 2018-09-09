Yurt genelinde özellikle yaz aylarında yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan traktör kazalarına bir yenisi daha eklendi. Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde ilçenin kırsal kesimdeki Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Salih İne (61) yönetimindeki 16 Y 6833 plakalı römork bağlı traktör, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada traktörün altında kalan Salih İne ile oğlu Nuh Emre İne (14) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı baba ile oğulu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Salih İne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağı kırılan Nuh Emre İne'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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