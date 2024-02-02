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        Haberler Ekonomi Enerji Trakya'da 5 yeni sondaj kuyusu açacak - Enerji Haberleri

        Trakya'da 5 yeni sondaj kuyusu açacak

        Tekirdağ'da gerçekleştirdiği doğalgaz arama ve üretim faaliyetleriyle günlük 250 bin metreküp doğalgazı sanayi şirketlerine kendi boru hattı ile ulaştıran özel doğalgaz üretim şirketi TBNG (Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi) 5 yeni sondaj kuyusu açmak üzere çalışmalarını başlatıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:49
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        Trakya'da 5 yeni sondaj kuyusu açacak
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        Doğalgaz arama ve üretim şirketi TBNG (Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi) Tekirdağ ve Silivri’de 5 yeni kuyuda sondaj başlatarak aylık üretimini yüzde 25 artıracak.

        Son üç yılda gerçekleştirdiği 19,4 milyon dolar yatırımla Tekirdağ ve Silivri’de toplam 85 kuyudan günlük 250 bin metreküp doğalgaz çıkaran TBNG, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla bu sene 10 milyon dolar daha yatırım yapmayı planlıyor.

        "YENİ KUYULARLA DAHA FAZLA MİLLİ GAZI KULLANIMA SUNACAĞIZ"

        Yeni sondaj çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapan TBNG CEO’su Sinan Furat, Türkiye’nin hidrokarbon bakımından zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğunu ve bu kaynakların yeraltından çıkarılarak tüketime kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

        Sinan Furat, şunları belirtti: “Yüz yıllardır doğu ile batı arasındaki köprü konumdaki ülkemizin yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğunu yapılan araştırmalar sonucunda biliyoruz. Bu zenginliği kullanıma sunmak adına 40 yıldır sondaj ve üretim alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Faaliyetlerimiz doğrultusunda enerjide arz güvenliğine katkıda bulunmaktan ve yeni sondaj çalışmalarımızla enerji ithalatının azaltılmasında pay sahibi olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni kuyular demek, milli doğal gazımızın kullanıma sunulması, bu alandaki kapasitenin artırılması ve Trakya’nın farklı noktalarında yeni rezervler bulunması anlamına geliyor.”

        Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlılığını en az seviyeye indirebilmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerinin altını çizen TBNG CEO’su Sinan Furat; “Arama sonucunda yüzeye çıkardığımız gazı müşterilerimize ulaştırmayı sürdüreceğiz ancak bu noktada karar mercilerinin hem mevcut ruhsatlardaki sürelerin uzatılması, hem de yeni ruhsat talepleri konularını ülkemize faydaları bakımından hızlıca çözüme kavuşturmalarını bekliyoruz” dedi.

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