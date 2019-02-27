Dünyanın en iyi 25 oteli

Giriş: 27.02.2019 - 12:58 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Otel ve restoran değerlendirme sitesi TripAdvisor gezginlerin oylarıyla belirlenen "Travelers’ Choice 2019" listesini açıkladı. "Travelers’ Choice 2019" listesindeki dünyanın en iyi 25 otelinin arasına Türkiye'den de 2 otel girdi

  • 1İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
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    1. TULEMAR BUNGALOWS & VILLAS      

        MANUEL ANTONIO ULUSAL PARKI, KOSTA RİKA

  • 2İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
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    2. HOTEL BELVEDERE   

        RICCIONE, İTALYA           

  • 3İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
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    3. VIROTH'S HOTEL 

        SIEM REAP, KAMBOÇYA               

  • 4İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
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    4. KENTING AMANDA HOTEL

        HENGCHUN, TAYVAN                                

  • 5İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    5|25

    5. HOTEL ALPIN SPA TUXERHOF

        TUX, AVUSTURYA                  

  • 6İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
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    6. FRENCH QUARTER INN

        CHARLESTON, GÜNEY CAROLİNA

  • 7İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    7|25

    7. THE RESORT AT PEDREGAL

        CABO SAN LUCAS, MEKSİKA                    

  • 8İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
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    8. BELMOND PALACIO NAZARENAS

        CUSCO, PERU

  • 9İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    9|25

    9. KAYAKAPI PREMIUM CAVES - CAPPADOCIA

        ÜRGÜP, TÜRKİYE     

  • 10İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    10|25

    10. HANOI LA SIESTA HOTEL & SPA 

          HANOI, VİETNAM            

  • 11İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    11|25

    11. GOLDEN TEMPLE RETREAT 

          SIEM REAP, KAMBOÇYA 

  • 12İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    12|25

    12. QUINTA JARDINS DO LAGO

          FUNCHAL, PORTEKİZ                        

  • 13İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    13|25

    13. THE OBEROI RAJVILAS

           JAIPUR, HİNDİSTAN               

  • 14İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    14|25

    14. HOTEL AMIRA İSTANBUL               

           İSTANBUL, TÜRKİYE           

  • 15İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    15|25

    15.HOTEL 41

          LONDRA, İNGİLTERE

  • 16İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    16|25

    16. IKOS OCEANIA

          NEA MOUDANIA, YUNANİSTAN

  • 17İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    17|25

    17. MANDAPA, A RITZ- CARLTON RESERVE

          UBUD, ENDONEZYA                 

  • 18İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    18|25

    18. NAYARA SPRINGS - RELAIS & CHÂTEAUX                       

          LA FORTUNA DE SAN CARLOS, KOSTA RİKA

  • 19İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    19|25

    19. ROSEWOOD MAYAKOBA

          PLAYA DEL CARMEN, MEKSİKA

  • 20İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    20|25

    20. VALLE D'INCANTO MIDSCALE HOTEL

           GRAMADO, BREZİLYA    

  • 21İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    21|25

    21. HOTEL SPADAI        

          FLORANSA, İTALYA        

  • 22İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    22|25

    22. CONSTANCE PRINCE MAURICE

          POINTE DE FLACQ, MORITYUS                     

  • 23İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    23|25

    23. O'GALLERY PREMIER HOTEL & SPA               

          HANOI, VİETNAM

  • 24İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    24|25

    24. THE NANTUCKET HOTEL & RESORT

          NANTUCKET, MASSACHUSETTS, ABD

  • 25İşte dünyanın en iyi otelleri! Türkiye'den de 2 otel var
    25|25

    25.AYADA MALDIVES             

         MAGUHDHUVAA, MALDİVLER

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