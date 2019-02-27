Dünyanın en iyi 25 oteli

Otel ve restoran değerlendirme sitesi TripAdvisor gezginlerin oylarıyla belirlenen "Travelers’ Choice 2019" listesini açıkladı. "Travelers’ Choice 2019" listesindeki dünyanın en iyi 25 otelinin arasına Türkiye'den de 2 otel girdi