1. TULEMAR BUNGALOWS & VILLAS
MANUEL ANTONIO ULUSAL PARKI, KOSTA RİKA
2. HOTEL BELVEDERE
RICCIONE, İTALYA
3. VIROTH'S HOTEL
SIEM REAP, KAMBOÇYA
4. KENTING AMANDA HOTEL
HENGCHUN, TAYVAN
5. HOTEL ALPIN SPA TUXERHOF
TUX, AVUSTURYA
6. FRENCH QUARTER INN
CHARLESTON, GÜNEY CAROLİNA
7. THE RESORT AT PEDREGAL
CABO SAN LUCAS, MEKSİKA
8. BELMOND PALACIO NAZARENAS
CUSCO, PERU
9. KAYAKAPI PREMIUM CAVES - CAPPADOCIA
ÜRGÜP, TÜRKİYE
10. HANOI LA SIESTA HOTEL & SPA
HANOI, VİETNAM
11. GOLDEN TEMPLE RETREAT
SIEM REAP, KAMBOÇYA
12. QUINTA JARDINS DO LAGO
FUNCHAL, PORTEKİZ
13. THE OBEROI RAJVILAS
JAIPUR, HİNDİSTAN
14. HOTEL AMIRA İSTANBUL
İSTANBUL, TÜRKİYE
15.HOTEL 41
LONDRA, İNGİLTERE
16. IKOS OCEANIA
NEA MOUDANIA, YUNANİSTAN
17. MANDAPA, A RITZ- CARLTON RESERVE
UBUD, ENDONEZYA
18. NAYARA SPRINGS - RELAIS & CHÂTEAUX
LA FORTUNA DE SAN CARLOS, KOSTA RİKA
19. ROSEWOOD MAYAKOBA
PLAYA DEL CARMEN, MEKSİKA
20. VALLE D'INCANTO MIDSCALE HOTEL
GRAMADO, BREZİLYA
21. HOTEL SPADAI
FLORANSA, İTALYA
22. CONSTANCE PRINCE MAURICE
POINTE DE FLACQ, MORITYUS
23. O'GALLERY PREMIER HOTEL & SPA
HANOI, VİETNAM
24. THE NANTUCKET HOTEL & RESORT
NANTUCKET, MASSACHUSETTS, ABD
25.AYADA MALDIVES
MAGUHDHUVAA, MALDİVLER
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