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Trendyol'dan depremzedelere gıda ve giysi desteği

Trendyol, gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, ısıtıcı ve hijyen ürünleri taşıyan tırların AFAD koordinasyonunda afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı. Yerel yönetimlerle koordineyle Trendyol Go aracılığıyla yemek dağıtımlarının başladığını ve Trendyol Express depolarının acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için hazır hale getirildiğini duyurdu

Trendyol'dan depremzedelere gıda ve giysi desteği
HABERTURK.COM

İş dünyası yıkıma uğrayan 10 il için seferberlik başlattı. Trendyol, satıcıları ve lojistik iş ortaklarının destekleriyle, AFAD koordinasyonunda yardım tırlarının yola çıktığını duyurdu. 6 Şubat'ta 40 bin kışlık kıyafet, 300 gazlı soba, 3 bin çocuk bezi, 6 bin deterjan,12 bin ıslak mendil, 1200 hijyenik ped,1000 ufo ısıtıcı, 250 kişilik sıcak yemek, 26 ton suyun bölgeye ulaştırılmak üzere sevk edildiğini bildirdi.

7 Şubat'ta hareket eden uçakla da 60 bin kışlık kıyafet, 57 bin kuru gıda, 30 bin battaniye, 13 bin yastık, 5 bin yorgan, 500 adet jeneratör, 1100 akülü-elektrikli kırıcı, 700 akü ve şarj cihazı, 1030 yatak, 9 bin powerbankın afet bölgesine ulaştırılacağı kaydedildi.

Yerel yönetimlerle koordineyle Trendyol Go aracılığıyla yemek dağıtımlarının başladığını ve Trendyol Express depolarının acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için hazır hale getirildiğini duyurdu.

Platformda kullanıcılara sunulan ve tüm ülkelerden ulaşılabilen dijital destek kartları ile Kızılay ve Ahbap koordinasyonunda bölgeye şimdiye kadar yaklaşık 25 milyon TL tutarında bağış toplandığı kaydedildi.

Fahiş fiyat uygulandığı sistem tarafından tespit edilen ya da müşteri şikayeti ile kontrol edilen ürünlerin de kapatıldığı belirtildi.

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