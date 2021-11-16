TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı yaşanıyor. Karadağ Türkiye mücadelesi bu akşam saat 22:45'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2021
- 16:45 Seksenler
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 22:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Karadağ-Türkiye" (Canlı)
KARADAĞ TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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