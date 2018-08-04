Beyaz Saray’ın basın odasında hır çıkmadan bir gün önce… Trump’ın Florida Tampa’da mitingi var. Başkan’ın sabah akşam “fake news” diye çemkirdiği CNN International’ın kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta canlı yayın sırasında Trump taraftarlarınca alabildiğine yuhalanıp ıslıklanıyor. "Hain", "Yalancı" diye pankart açılıp, slogan atılan Acosta'nın miting mahallinde görev yaparken bir de koruma bulundurduğunu öğreniyoruz sonra.

Daha önce de İngiltere ziyareti sırasında, Başbakan May ile basın toplantısında Trump’ın yine “fake news” diyerek soru almadığı gazeteci Acosta.

Malum Trump aynı zamanda kendisini eleştiren ana akım medyayı “halk düşmanı” ilan etmiş durumda. Kızı Ivanka ise “Yok öyle şey” diyor.

İşte bu atmosferde önceki gün Beyaz Saray’ın basın odasında söz düellosu patlak veriyor. Jim Acosta, Trump'ın basın sözcüsü Sarah Sanders’ın ille de şu soruya yanıt vermesini istiyor: “Başkan’a göre medya, halk düşmanı mı, değil mi? Kızı, halk düşmanı olmadığını söylüyor. Cevap almak hakkımız."

Tabii bu soruyu “Biz burada işimizi yapan gazetecileriz. Burası bir demokrasi, bütün dünya bizi izliyor” gibi cümlelerle yayarak ‘one man show’ yapıyor. Bu arada gözlerini deviren bazı rakip muhabirler dikkat çekiyor. Liberal cenah ise takdirde, memnun izliyor.

Sarah Sanders ısrarla direkt cevap vermiyor; Acosta her seferinde sözünü keserek “cevap” diye tutturuyor. Sanders gözleri buğulu, içinde birikmiş hıçkırığı döküveriyor ortalığa; Başkan’ın medyada sürekli saldırıya uğradığından, medyanın ülkede tartışma seviyesini düşürdüğünden girip; kendisinin de nasıl aşağılandığından, dış görünüşüyle alay edildiğinden, Beyaz Saray basın yemeğinde (kadın) komedyen tarafından nasıl küçük düşürüldüğünden çıkıyor. "Sizin kurumunuz dahil medya bana kişisel saldırıda bulunuyor... Kendi cinsime ihanet etmekle suçlanıyorum" diyor. Ve “Bildiğim kadarıyla ülke tarihinde, Gizli Servis koruması alan ilk Beyaz Saray sözcüsüyüm” diyor.

Öyle çünkü, Trump karşıtları sosyal medyada kadına tehditler yağdırıyor.

Neticede Sarah Sanders, "Medya, halk düşmanı değildir" demeyi reddediyor. Ardından Başkan Trump yine tweet'liyor; "Medyanın büyük bölümünü oluşturan yalan haberlerdir, halk düşmanı olan..." şeklinde. Trump'ın kapital harifle "FAKE NEWS" diye tanımladığı medyaya CNN, NBC, NY Times ve Washington Post da dahil.

Bu arada Trump, Beyaz Saray'da bu olayın yaşandığı günün akşamı Pennsylvania'daki mitingde gazetecileri gösterip taraftarlarına yuhalatmaya devam ediyor.

"ŞİŞKO BİSKÜVİ"

Liberal cephenin ideolojik sözlü saldırıları bir yana, Sanders’ın bir dezavantajı da pek alımlı olmaması. Basın odasında ağlamaklı dile getirdiği komedyen saldırıları arasında "Bu kadın ömür boyu tacize uğrama cezasına çarptırılsın" gibi saçma espriler var.

Amerika boydan boya obezite şampiyonu olduğu; ve beden olumlama diye bir akım da yayıldığı halde, Sanders'ın toplu ve gıdılı olması komedyenlere "ucuz" malzeme sağlıyor. Mesela, Netflix'te komedi şovu yayınlanan Chelsea Handler'in "Sanders'i makyaj tüyoları veren erkek" gibi gösterdiği videosu, tepki topluyor. Videoda rol alan senarist Fortune Feimster, yüzünü makyajla maskaraya çevirip "Ben koca, şişko bir bisküviyim" diyor. "Kadın bedeniyle dalga geçen bir feminist olduğun için tebrikler..." diye öfke yağıyor Chelsea Handler'a.

Ama Handler cevabında kararlı: "O kadının onurunu kırmak serbest, çünkü o bir iblis..."

KADININ KADINA ZULMÜ

Başkan Trump'ın, gelenek olduğu halde iki yıldır katılmadığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeklerinde, başkanlar dahil, kişileri rencide edici sınıra varmadan esprili konuşmalar yapmak gelenektir. Trump'a kadar bütün başkanlar da çıkıp, kendileriyle dalga geçen konuşmalar yapmışlardır.

İşte geçen nisan ayındaki yemeğe katılmış ve katıldığına pişman olmuştu Sarah Sanders. Kadın komedyen Michelle Wolf o gece kürsüye çıkmış ve Sanders'ın sık kullandığı "smokey eye", yani dumanlı göz makyajıyla dalga geçmiş; beyaz kadınların "Tom Amca'sı" benzetmesi yapmıştı.

Bazılarının rahatlıkla kaldırabileceği bu esprilere bozulduğunu oturduğu yerden alıngan surat ifadesiyle belli etmişti Sarah Sanders. Daha doğrusu Sarah Huckabee Sanders. Çünkü kendisi, Cumhuriyetçi Parti'nin eski başkan aday adaylarından ve eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'nin kızı. Baba da CNN muhabirinin kızını sözlü tartaklamasına sinirlenip tweet üstüne tweet atıyor ve mesajlardan birinde Jim Acosta'yı "BÖCEK" diye tanımlıyor.

Amerikan medyasında Sarah Sanders'ın sürekli yalan söylediğine dair yaygın bir şikayet de var ki, insan merak ediyor, kadın biraz daha alımlı olsa bu kadar hedef tahtası olur muydu diye...

Tabii mesele güzellikse, acaba kaç yakışıklı basın sözcüsü gelip geçti Beyaz Saray'dan diye de düşünüyor insan. Bazı kadınların pek hoşlandığı, Bill Clinton'ın basın danışmanı George Stephanopoulos dışında, yakışıklı sayılabilecek bir sözcü hatırlamıyorum.