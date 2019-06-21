Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etti.

NYT'nin, "Trump, İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti" başlıklı haberinde, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği ifade edildi.

Haberde, Trump'ın mı bu konudaki kararını değiştirdiği, yoksa yönetimin mi farklı bir strateji uygulamaya karar verdiğinin net olmadığı görüşlerine yer verildi.

"POMPEO VE BOLTON'A RAĞMEN VAZGEÇTİ"

Öte yandan Amerikan ABC kanalında aynı konuyla ilgili bir haberde ise Trump'ın iptal kararını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a rağmen aldığı iddia edildi.

Beyaz Saray ve Pentagon'dan iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dün konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası hava sahasındaydı, bilimsel olarak bunun kanıtlarına sahibiz. (ABD'nin İran'a saldırı planı olup olmadığını) Yakında göreceksiniz." demişti.

Söz konusu İHA'nın düşürülmesinin "kasıtlı" olduğuna inanmadığını belirten Trump, "Sanıyorum bir general veya biri o İHA'yı düşürme yanlışını yaptı. Neyse ki İHA'da kimse (pilot) yoktu; eğer olsaydı bu büyük bir fark yaratırdı. Fakat hissiyatım şu, bu birinin yapmaması gerekirken yaptığı bir hataydı." ifadelerini kullanmıştı.

DÜŞÜRÜLEN İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO),sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, İran'ın iddiası sorulduğunda yorum yapmaktan kaçınmış, ancak Urban'ın daha sonra yaptığı açıklamada, "İran hava sahası üzerinde insansız hava aracı yok" dediği belirtilmişti.

TRUMP: CEVABIMIZI ÖĞRENECEKSİNİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Oval Ofisi'te bir araya geldi. Görüşme esnasında basının sorularını yanıtlayan Trump, İran ile yaşadıkları İnsansız Hava Aracı (İHA) krizi hakkında açıklamalarda bulundu. İran'ın, ABD'ye ait olan İHA'yı düşürmesinin çok büyük bir hata olduğunu yineleyen Trump, "Bu drone açık bir şekilde uluslararası sulardaydı, bunu tamamen belgeledik. Bunu bilimsel olarak belgeledik sadece söz olarak değil" dedi.

Trump gazetecilerin ABD'nin yaşanan olaya karşı cevabının ne olacağı yönündeki soruya ise, "Bunu öğreneceksiniz, açıkçası bu konu hakkında çok konuşmayacağız. Öğreneceksiniz" dedi.

İRAN'DAN ABD'YE SERT YANIT

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarf, Tahran-Washington hattında yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin ekonomik yaptırımlar ile İran'a uyguladığı terörü kendi topraklarına saldırma yönünde evrildiğini ifade eden Zarif, "Savaş peşinde koşmuyoruz ama büyük bir aşk ile gökyüzümüzü, topraklarımızı ve sularımızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca yaşanan son saldırıyı ABD'nin uluslar arası sular konusunda yalan söylediğini göstermek amacı ile Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyacaklarını aktardı.

İRAN, VURULMA ANININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

İran ordusu, ABD'ye ait insansız hava aracının vurulma anının görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor.