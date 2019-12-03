NATO (Kuzey Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü),70. yaş gününde tarihinin en sancılı zirvelerinden birini İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştiriyor. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump: "Obama döneminde ABD Patriot vermediği içi Türkiye Rusya'dan S-400 satın aldı" diye konutu.

MACRON: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Macron: NATO'nun beyim ölümü gerçekleşti sözlerimin arkasındayım. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım. Türkiye,ABD Patriot vermediyse Avrupa'dan NATO uyumlu füze alabilirdi ama Rusya'yı tercih etti...

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