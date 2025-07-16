Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.121,52 %-1,02
        DOLAR 40,2490 %0,08
        EURO 46,8767 %0,40
        GRAM ALTIN 4.344,46 %1,10
        FAİZ 41,38 %0,66
        GÜMÜŞ GRAM 49,07 %0,61
        BITCOIN 119.287,00 %2,44
        GBP/TRY 54,0131 %0,30
        EUR/USD 1,1638 %0,32
        BRENT 68,77 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 7.103,19 %1,10
        Haberler Ekonomi Kripto Para Trump'tan "dijital varlık düzenlemelerinin onaylanması" çağrısı - Kripto Para Haberleri

        Trump'tan "dijital varlık düzenlemelerinin onaylanması" çağrısı

        ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıkların "gelecek" olduğunu belirterek, Temsilciler Meclisindeki tüm Cumhuriyetçilere ilgili yasa tasarısı için "evet" oyu vermesi çağrısı yaptı. Trump, "Hem eskisinden daha büyük hem de daha güçlü. Dünyaya liderlik ediyoruz ve bu konuda daha fazla mevzuatı geçirebilmek için Senato ve Temsilciler Meclisi ile sıkı çalışacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 07:33 Güncelleme: 16.07.2025 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan "dijital varlık düzenlemelerinin onaylanması" çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "kripto haftası"nı kutladı.

        Temsilciler Meclisinin yakında ABD'yi dijital varlıklarda "tartışmasız, bir numaralı lider" yapacak "GENIUS" yasa tasarısını oylayacağını belirten Trump, "GENIUS, büyük ulusumuzu Çin'in, Avrupa'nın ve durmadan yetişmeye çalışan diğerlerinin ışık yılı önüne geçirecek" ifadesini kullandı.

        Trump, dijital varlıkların "gelecek" olduğuna ve ABD'nin bu alanda öncülük ettiğine dikkati çekerek, tüm Cumhuriyetçilerin tasarıya "evet" oyu vermesi gerektiğini vurguladı.

        Bunların "Amerika'yı yeniden büyük" yapma vizyonunun bir parçası olduğunun altını çizen Trump, "Hem eskisinden daha büyük hem de daha güçlü. Dünyaya liderlik ediyoruz ve bu konuda daha fazla mevzuatı geçirebilmek için Senato ve Temsilciler Meclisi ile sıkı çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        BU HAFTA "KRİPTO HAFTASI" İLAN EDİLMİŞTİ

        ABD Temsilciler Meclisinin, "kripto haftası" olacağını duyurduğu bu hafta, ülkeyi "gezegenin kripto başkenti" yapma çabaları kapsamında üç yasa tasarısını ele alacağı bildirilmişti.

        Kısaca GENIUS olarak adlandırılan "ABD Sabitcoinleri için Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Yasa Tasarısı" ile sabitcoinler için federal bir düzenleyici çerçeve oluşturulması hedefleniyor.

        "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı" veya kısaca CLARITY ile de dijital varlıklar için genel düzenleyici belirsizliklerin giderilmesi ve sektörün ABD'de büyümesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

        "Anti-CBDC" yasa tasarısı ise merkez bankası dijital para birimlerinin çıkarılmasının engellenmesini içeriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi