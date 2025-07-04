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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Putin ile telefon görüşmesine ilişkin: Hayal kırıklığına uğradım | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Putin ile telefon görüşmesine ilişkin: Hayal kırıklığına uğradım

        ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi ve "Putin'in duracağını düşünmüyorum" dedi. Trump ayrıca, Gazze'de 60 günlük ateşkes teklifine ilişkin "Hamas'ın anlaşmayı kabul edip etmeyeceğini 24 saat içinde öğreneceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 07:36 Güncelleme: 04.07.2025 - 07:45
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        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin kendisini 'hayal kırıklığına' uğrattığını söyledi.

        ABD Başkanı Trump, "Putin'in duracağını düşünmüyorum" dedi. Ayrıca bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşeceğini ifade etti.

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        "HİÇ BİR İLERLEME KAYDEDEMEDİK" DEMİŞTİ

        Trump, dün Putin ile yaptığı telefon konuşmasında Ukrayna'da bir barış sağlanması adına "hiç bir ilerleme kaydedemediğini" söylemiş ve "Bir görüşme yaptık. Oldukça uzun bir görüşmeydi. İran da dahil olmak üzere birçok şey hakkında konuştuk ve ayrıca bildiğiniz gibi Ukrayna ile olan savaş hakkında da konuştuk. Bundan memnun değilim. Bugün onunla hiç bir ilerleme kaydedemedim." ifadelerini kullanmıştı.

        "HAMAS'IN YANITINI 24 SAAT İÇİNDE GÖRECEĞİZ"

        Öte yandan Trump, "Hamas'ın ateşkes teklifini kabul edip etmeyeceğini 24 saat içinde göreceğiz" açıklamasında bulundu.

        TRUMP'IN GAZZE'DE 60 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ

        ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başında İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı. Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

        HAMAS: FİLİSTİNLİ GRUPLARLA GÖRÜŞÜYORUZ

        Hamas, arabulucular tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüştüğünü ve istişarelerin tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacağını duyurdu.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının sona ermesi ve insanı yardımların serbestçe geçişinin sağlanması konusunda kararlı olunduğu belirtilerek, Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabulucuların sunduğu teklifle ilgili Filistinli grupların yöneticileriyle istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

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        Açıklamada, "Hamas, bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından arabuluculara nihai kararını açıklayacak ve resmi şekilde ilan edecektir." ifadesine yer verildi.

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