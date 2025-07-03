Vladimir Putin ile Donald Trump telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Vladimir Putin, Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Vladimir Putin, Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi.
Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini bildirdi.
Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ile Trump'ın temasları sürdürme konusunda hemfikir olduğunu belirtti.
İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, ayrıca Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de ele alındı.
Vladimir Putin, İran meselesinin yalnızca diplomatik yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.
Donald Trump ise görüşmede, Ukrayna çatışmasının hızlı bir şekilde bitirilmesine ilişkin söylemini yineledi.
*Fotoğraf: EPA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV, temsilidir