Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Vladimir Putin ile Donald Trump telefonda görüştü | Dış Haberler

        Vladimir Putin ile Donald Trump telefonda görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Vladimir Putin, Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 19:17 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Vladimir Putin, Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi.

        Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini bildirdi.

        Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ile Trump'ın temasları sürdürme konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

        İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, ayrıca Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de ele alındı.

        Vladimir Putin, İran meselesinin yalnızca diplomatik yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

        Donald Trump ise görüşmede, Ukrayna çatışmasının hızlı bir şekilde bitirilmesine ilişkin söylemini yineledi.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'deki yangın büyüyor
        Silivri'deki yangın büyüyor
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede