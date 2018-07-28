TBB Merkez Konseyi ve 30 tabip odasından oluşan heyet, sağlıkta şiddet konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Şanlıurfa Tabip Odasının ev sahipliğinde, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

AA'nın haberine göre toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adıyaman, son dönemlerde sağlık alanında çok sayıda şiddet olayının yaşandığını ve hekimlerin can güvenliği sorununun ortaya çıktığını belirtti.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde bir hasta yakını tarafından darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın yaşadığı olayın, sağlıktaki şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini vurgulayan Adıyaman, sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti ele almak, çözümleri üzerine görüşmek, alınan kararları paylaşmak üzere toplandıklarını aktardı.

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Sinan Adıyaman, şunları kaydetti:

"Konunun çözümünün, sağlık çalışanlarını çoktan aştığını, artık toplumca tutum alınması gerektiğini bir kez daha teyit ettik. Bu amaçla bütün topluma, toplumun en üst düzeyde örgütlü kesimleri olarak öncelikle siyasi partilere, sorunun çözümüne katkı sunmaları için çağrıda bulunuyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışma grubu oluşturulmasını talep ediyoruz. Tüm siyasi partilerin hekim milletvekillerini acil olarak toplantıya davet ediyoruz."

Sağlık çalışanlarına karşı gerçekleşen şiddet olaylarına tepki gösterdiklerini vurgulayan Adıyaman, şiddeti durdurana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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