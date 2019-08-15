Oyuncu Rüzgar Erkoçlar ile makyaj sanatçısı Tuğba Beyazoğlu, yaklaşık 2 sene önce Bahçeköy’de gerçekleşen muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde mutlu günler geçiren çift, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

"BUGÜNÜ BİR RİTÜEL HALİNE GETİRDİK"

İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile tanışma yıl dönümlerini kutladı. Birbirlerini gördükleri gün üzerlerinde olan kıyafetleri tekrar giyen çift, o anları takipçileriyle paylaştı.

"Bugünü bir ritüel haline getirdik" diyen Tuğba Beyazoğlu Erkoçlar, şu ifadeleri kullandı:

Her yıl tanışma yıl dönümümüzde birbirimizi gördüğümüz gündeki kıyafetlerimizi giyip, o tatlış anlarımıza yolculuk yapıyoruz. Bugünü bir ritüel haline getirdik ve ömrümüz yetinceye kadar bu karelere yenisi eklenecek belki de çoğalarak... Nice güzel yıllara, sizi seviyorum.

"SEN SADECE SARIL, BEN BİZİ ISITIRIM"

Tuğba Beyazoğlu Erkoçlar, geçtiğimiz aylarda eşi Rüzgar Erkoçlar ile romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tuğba Erkoçlar, paylaşımına "Sen sadece sarıl, ben bizi ısıtırım" notunu düşmüştü. Erkoçlar'ın paylaşımı çok sayıda beğeni almıştı.