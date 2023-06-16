Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Tuncay Özilhan: Türkiye ekonomisinin sorunları çözümsüz değil

TÜSİAD, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde son dönem gelişmeler ile ilgili sunum yaptı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nde konuşma yapan Tuncay Özilhan, "Sayın Mehmet Şimşek ile TÜSİAD yönetimi olarak bir araya geldik. Ekonomi yönetimi ile ilgili tespitlerimizi sayın Bakan ile paylaştık ve çok açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisi ikiz açık yaşıyor ancak sorunlarımız çözümsüz değil" ifadelerini kullandı.

Tuncay Özilhan: Türkiye ekonomisinin sorunları çözümsüz değil
HABERTURK.COM

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi gerçekleştirildi. Konsey öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek Türkiye'nin ekonomi politikalarının anlık durumu ve gelecek politikaları ile ilgili Bakan Şimşek'e sunum yaptıklarını açıklayan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Çok açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisi ikiz açık yaşıyor ancak sorunlarımız çözümsüz değil" şeklinde konuştu.

"HIZLI BÜYÜME TRENDİNE GİRECEĞİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Politika faizlerinin düşüklüğüne rağmen yatırımların Türkiye'ye gelmediğine dikkat çeken Özilhan, "Yeni ekonomi yönetimi ile ekonomik istikrarın kısa sürede temin edilmesi ve ekonominin hızlı bir büyüme trendine girmesini temenni ediyoruz. Merkez Bankası başta olmak üzere piyasalara güven veren atamaların yapılması ve hayata geçirilecek yeni reformlarla birlikte bu büyümenin gerçekleşebilecek adımlarının atılabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YATIRIMLARIN YENİDEN CANLANMASI GEREKİYOR"

Türkiye'de girişimci sayısının çok yüksek olduğunu vurgulayan Tuncay Özilhan, "Böyle rekabet ortamı gelişkin, iş yapması güçlü ülkelerde piyasaya müdahaleci yönetim sonuç vermiyor. Zaten Türkiye’de hiçbir zaman Çin’de, Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi sürekli ve ekonominin her alanına yayılan bir devletçi ekonomi modeli görülmedi.

Piyasa modelinde devlet piyasa dengelerini şekillendirmek için selektif olarak müdahale etmez ancak sektöre yön verecek verileri derler, analizler yapar, piyasa aksaklıklarının önüne geçecek uygulamalar yapar ancak piyasa arz ve talep doğrultusunda belirlenir. Maliye politikaları, sosyal politikalar, üretim ve dış ticaret politikaları kullanılır. Alınacak bu önlemler ile yatırımları yeniden canlandırmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"CARİ AÇIĞI AZALTMANIN YÖNTEMİ TL'NİN GÜÇLENMESİ DEĞİL"

TL'nin değer kazanmasının tek başına cari açığı düşürmeye yetmeyeceğini vurgulayan TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan, "Hem cari açığı azaltmanın hem de enflasyonla mücadelenin en büyük çözümü üretim ve tasarruf artışıdır. Bunu artırmadan tüketimi artırmanın cari açığı da artırdığı gözlemlenmiştir. Daha fazla üretmeli ve yatırım yapmalıyız. Üretimi ve yatırımı artırmak için öncelikle makroekonomik istikrarı sağlamak gerekiyor. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek gerekiyor. Ancak enflasyonla mücadele TL’ye değer kazandırmaktan geçmiyor. TL değer kazandıkça dış ticaret açığı artıyor ve ihracat olumsuz etkileniyor. TL’de ortaya çıkması muhtemel değerlenmenin önünü almak, dövizi piyasada bırakmak yerine zaten zayıflamış olan Merkez Bankası rezervlerini tahkik etmekten geçiyor" dedi.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ MÜZAKERELERİNE BAŞLANMALI"

Özel sektörün müzakereleri beklediğinin vurgusunu yapan Tuncay Özilhan şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin küresel politikalarda hani konumda yer alacağı o ülkenin ekonomik politikasını da belirler. Hem bölge ülkeleriyle hem de küresel güçlerle ilişkiler buna göre belirlenmeli. Avrupa’nın dijital ve yeni dönüşüm projelerinin dışında kalmayı düşünemeyiz. Özel sektörümüzün ısrarla beklediği gümrük birliğinin düzenlenmesi için müzakerelerin önünü bir an önce açabiliriz diye düşünüyoruz. Uluslararası kabul gören sınanmış politikaları kararlılıkla uygulayarak bugünleri el birliğiyle aşacağımıza inanıyoruz."

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE DÖNMELİYİZ"

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda konuşma yapan Başkan Orhan Turan da cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması gerektiğine vurgu yaparak, "Demokratik uzlaşma mekanizmasına ihtiyaç duyan bir ülke. Bu Meclis döneminde demokrasi ve eşit vatandaşlık açısından ileriye gitme arzusu içerisindeyiz. Uluslararası rekabet gücümüzü bu şekilde artırabiliriz.

TÜSİAD olarak toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü toplumsal kalkınma açısından kadının yerini çok önemli buluyoruz. İkinci yüzyılımıza girerken toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunu konu dışı bırakacak çalışmalarımız olmalı. Kadın erkek eşitsizliği ortadan kalkmalı. Türkiye’nin ikinci yüzyılının ilk parlamentosundan taleplerimizden bir tanesi de İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
İŞ-YAŞAM Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kripto para dünyasında hangi yöntemlerle kazanılabilir?
İŞ-YAŞAM Kripto paralarda nasıl kazanılabilir?
Beyonce İsveç'de enflasyonu yükseltmekle suçlandı
İŞ-YAŞAM ABD'li yıldıza 'enflasyon' suçlaması!
Borsa İstanbul’da gong A1 Capital için çaldı
İŞ-YAŞAM A1 Capital halka açıldı
Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor
İŞ-YAŞAM Fed'e ilişkin belirsizlikler devam ediyor
ABD'de sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında kaldı
İŞ-YAŞAM ABD'de sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı
AB'den 14 milyar Euro'dan fazla dış ticaret açığı
İŞ-YAŞAM AB'den 14 milyar Euro'dan fazla dış ticaret açığı
'Centilmenlik anlaşması' soruşturmasında sözlü savunma verilecek
İŞ-YAŞAM 'Centilmenlik anlaşması' soruşturmasında sözlü ...
Mobil uygulaması 'süper uygulama'ya dönüşüyor
İŞ-YAŞAM Mobil uygulaması 'süper uygulama'ya dönüşüyor
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: 'Yabancı yatırımlar bu yıl 2022'yi aşabilir'
İŞ-YAŞAM 'Yabancı yatırımlar bu yıl 2022'yi aşabilir'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.