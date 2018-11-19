Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Ekonomi Bakanlığı'nın 2018 yılı içinde konaklama sektöründeki yeni projeler ve otellerdeki yenileme yatırımları için sağladığı teşvik tutarını açıkladı. AKTOB'un açıkladığı rakamlara göre, Türkiye konaklama sektörü, 2018'in 8 aylık döneminde 2 milyar 283 milyon TL bütçeli 151 proje için yatırım teşvik belgesi aldı. Ekonomi Bakanlığı'ndan, Ocak- Ağustos döneminde 151 proje için verilen 2 milyar 283 milyon TL bütçeli yatırım teşvikinin 112'sini yeni tesisler oluşturdu. Bütçenin 1 milyar 890 milyon TL'si yeni otel inşaları için, 393 milyon TL'si ise otellerdeki yenileme çalışmaları için kullanılıyor.
Ocak- Ağustos döneminde alınan yatırım teşvikiyle, turizm sektörüne 17 bin 718 yeni yatak ilave olacak. Yenileme çalışmaları kapsamında ise 20 bin 830 yatak yenilenecek. 5 yıldızlı otellerde 11 bin 698 yatak yenilenecek, 6 bin 432 yeni yatak yapılacak. 3 yıldızlı otellerde 705 yenileme, 5 bin 36 yatak yeni ilave, 4 yıldızlı otellerde 3 bin 688 yenileme, 3 bin 831 yeni ilave, butik otellerde 391 yenileme, 1491 yeni ilave, diğer otellerde 362 yenileme, 664 yeni ilave, dağevi olarak da 180 yeni ilave yapılacak.
Yeni yapılacak otellerde 3 ve 4 yıldızlı tesisler ile butik oteller ilk sırada yer alıyor. Bütçedeki harcama açısından ise 5 yıldızlı oteller ilk sırayı alıyor. 8 aylık dönemde yeni otel proje yatırımlarından en çok yararlanan iller sırasıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Afyonkarahisar, Sakarya ve Samsun oldu. Otel yenilemelerinin merkezi ise ağırlıklı Antalya olmak üzere İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Gaziantep, Muğla ve Artvin şeklinde sıralandı. Ayrıca, 151 projeye sağlanan desteklerle toplam 6 bin 596 kişilik istihdam oluşacak. Bu rakamın 5 bin 379'u ise yeni yapılacak otel projeleriyle iş sahibi olacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.