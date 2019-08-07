Uluslararası müteahhitlik şirketi Yenigün, Rusya’nın önde gelen şirketlerinden Alternative Generating Company-1 (AGC-1) ile Moskova için planlanan yeni atık yönetim sistemini hayata geçirecek.

Şirket, bu kapsamda, AGC-1 ile 'Atıktan Enerji Üretim Tesisi' inşa etmek üzere sözleşme imzaladığını bildirdi.

Rusya’nın atık yönetiminde çevreci bir hassasiyetle çağdaş bir dönüşüm başlattığını kaydeden Yenigün İnşaat CEO’su Fikret Yenigün, "Bu proje, atık yönetimi alanındaki yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması bakımından önemli bir adım. Bu tesis, aynı kapsamda Moskova bölgesinde önümüzdeki 4 yılda inşa edilecek 4 tesisten biri olacak. Buralardan elde edilecek enerji, Moskova ve çevresindeki çok sayıda çöp depolama alanının kapatılmasını sağlayarak kentin atık yönetiminin optimize edilmesine yardımcı olacak. Her tesis, 5 milyon insanın yılda yarattığı yaklaşık 700 bin ton kalıntı atığı işleyecek ve 75 MW elektrik üretecek. Bölgede yaşayan yaklaşık 1.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı bu tesislerden sağlanacak" dedi.

Yenigün'ün önümüzdeki günlerde başlayacağı ve projenin ilk aşaması olan katı yakıt deposu inşaatı 2022 yılında tamamlanacak.